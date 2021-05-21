Лондон, , 15:01 — REGNUM Почти 3,5 тыс. случаев заражения индийским штаммом коронавируса зарегистрировано в Великобритании, сообщает 21 мая со ссылкой на Службу общественного здравоохранения Англии Sky News.

В общей сложности в Англии было зарегистрировано 3 тыс. 245 случаев, в Шотландии — 136, в Уэльсе — 28 и в Северной Ирландии — 15. По информации службы, большинство случаев сконцентрировано на Северо-Западе и в Лондоне, но наблюдались «группы случаев» по всей стране.

Глава отдела по борьбе с пандемией службы Мира Чанд указала на то, что жизненно важно, чтобы люди в наиболее пострадавших районах скорейшим образом прошли вакцинацию от коронавируса.

«Это жизненно важно в свете нашей текущей оценки, согласно которой число заражений индийским штаммом быстро растет в Англии и может быть очень заразным», — сказала она.