Токио, , 15:07 — REGNUM Первые экземпляры внедорожника Toyota Land Cruiser 300 нового поколения появятся у покупателей в конце августа 2021 года. Об этом сообщается на портале BestCarWeb.jp.

При этом принимать заказы на новинку дилеры начнут в середине июля нынешнего года. Тогда же появится полная информация о ценах на Land Cruiser 300. В начале июля стартует массовая сборка бензиновой модификации автомобиля. Приблизительно через две недели после этого встанет на конвейер дизельная версия модели.

Новое поколение Land Cruiser можно будет приобрести в пяти‑ и семиместной версии. В основу автомобиля ляжет «тележка» TNGA GA-F, которая снизит вес машины на 200 кг.

В моторной гамме новой модели будет турбированный мотор V6 объёмом 3,5 литра производительностью 415 л. с. (650 Нм).

Ранее компания Toyota в США провела дорожные тесты нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Ожидается, что серийная модель будет укомплектована четырехцилиндровым мотором рабочим объёмом 1,8 литра и мощностью 140 л. с. (175 Нм).

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