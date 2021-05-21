Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM Со школы № 7 в Каменске-Уральском (Свердловская область) взыщут 50 тыс. рублей компенсации двум учащимся, пострадавших при пожаре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Пожар произошёл 2 февраля 2021 года в школьной раздевалке. Пострадали двое девочек-подростков, у одной из них зафиксировали термический ожог II—III степени, у другой — токсическое действие окиси средней степени тяжести. «В результате полученных травм дети проходили лечение, испытали физические и нравственные страдания», — уточнили в прокуратуре.

Прокурор города обратился с исками к школе в суд. Суд взыскал со школы 40 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу одной учащейся и 10 тыс. рублей — в пользу другой. Решения суда пока не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл, по предварительное информации, из-за неосторожного обращения с огнём. Загорелась одежда и обувь учащихся.

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