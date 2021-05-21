Иерусалим, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Джо Байдену во время своего выступления на базе Кирьят 21 мая.

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По словам Нетаньяху, все шесть недавних бесед лидеров двух стран проходили на дружественной и теплой волне. Во время бесед он заверил Байдена, что операция против ХАМАСа прекратится, когда ее цели будут достигнуты. Байден «понял это» ‑ и именно так произошло.

«Многие в мире способны провести различие между Израилем, демократическим государством, в котором жизнь священна и действует самая моральная армия в мире, и кровожадной террористической организацией, которая для которой священна смерть и которая совершает двойное военное преступление: преднамеренно стреляет по [нашим] гражданским лицам, используя своих гражданских лиц в качестве живого щита», — говорит Нетаньяху.

Наряду с международной критикой и давлением, в том числе в средствах массовой информации, Израиль, говорит премьер-министр, также получил замечательную международную поддержку от десятков стран.