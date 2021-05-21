Исламабад, , 15:03 — REGNUM Не менее шести человек погибли и еще 14 были ранены в результате взрыва, прогремевшего в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом 21 мая сообщил представитель правительства региона Лиакват Шахвани, его слова приводит издание Dawn.

«Десять раненых были переведены в больницу окружного штаба города Чаман, остальные были доставлены в Кветту», — также уточнил он.

При этом Шахвани отметил, что взрыв прогремел в ходе митинга, который организовало отделение одной из партий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что руководство Facebook фактически предоставило террористам «свободный доступ» в свои социальные сети, решив ввести сквозное шифрование.