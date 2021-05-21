Ярославль, 21 мая, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Ярославской области после майских праздников выросло количество пациентов, госпитализированных с COVID-19. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы рассказал директор департамента здравоохранения и фармации региона Василий Тубашов.

Госпиталь для больных COVID-19 в Ярославле

«Я бы хотел донести до вас информацию, что по состоянию на сегодняшнее утро у нас на койках 8 перепрофилированных учреждений находится 571 пациент, большинство из которых с подтверждённой ковид-инфекцией. До майских праздников у нас показатель этот доходил до 450−430 пациентов. И все довольно радужно воспринимали снижение этой заболеваемости. Притом, что наш департамент и блок предупреждали, что грядут майские праздники, просили всех внимательнее относиться», — сказал Тубашов.

Директор департамента заявил, что спасением от коронавируса является только вакцинация, и попросил депутатов содействия в просвещении жителей.

«Я бы попросил вас, пользуясь тем, что вы народные избранники и являетесь лидерами общественного мнения, стать амбассадорами вакцинации, привлечь внимание людей к этой проблеме. Потому что на данный момент у нас около 585 скончавшихся, и мы уже наблюдаем повторные случаи заражения ковидом, к сожалению и все эти пациенты — они не прошли вакцинацию. Можно сколько угодно рассказывать, что вакцинация вред и зло, но вся история человечества показывает обратное. Это наш способ как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», — сказал Тубашов.

Василий Тубашов заявил, что сам только что прошёл первый этап вакцинации и призвал следовать его примеру.

«Многие говорят, что у меня антитела. Конечно, если высокие титры, то не надо. Но тогда вы должны отслеживать. У меня тоже они были, я, видимо, осенью переболел, но титр упал и я сегодня вакцинировался в амбулатории Красного Бора», — заявил руководитель регионального здравоохранения.

На данный момент в Ярославской области оба этапа вакцинации прошли 95 тысяч человек.