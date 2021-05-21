Москва, , 14:57 — REGNUM Потенциал экспорта зерна из России в 2021—2022 сельскохозяйственном году составляет 51 млн тонн, сообщила 21 мая заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Сельскохозяйственным годом считается период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.

«Наш прогноз по экспорту следующего сезона, исходя из урожая в 127 млн тонн. По переходящим остаткам мы видим допустимый экспорт зерна — 51 млн тонн», — сказала она в рамках стратегической сессии Союза экспортеров зерна.

Она добавила, что Россия в нынешнем сельскохозяйственном году сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минсельхозе РФ заявляли, в текущем сельхозгоду Россия уже поставила за рубеж 43,6 млн тонн зерновых культур против 37,1 млн тонн за тот же период годом ранее (+17,5%). Экспорт пшеницы увеличился до 34,7 млн тонн (+14,5%).

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