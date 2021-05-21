Иерусалим, , 15:02 — REGNUM Массовые беспорядки начались на Храмовой горе в Иерусалиме, в конфликт вступили израильские полицейские и палестинцы, сообщает 21 мая РИА Новости.

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Столкновения произошли на территории мечети Аль-Акса, перед этим у мусульман завершилась пятничная молитва. Против палестинцев полицейские применили шумовые гранаты и слезоточивый газ.

В популярных телеграм-каналах сообщается о примерно 15 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Палестиной и Израилем.

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