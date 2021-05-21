Ташкент, , 14:55 — REGNUM По итогам января—апреля 2021 года в Узбекистане произошло 2242 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 557 и пострадали 1684 человека, сообщили в ГУБДД МВД.

Чаще всего ДТП происходят в Ферганской области Узбекистана, где зафиксировано 328 аварий, в Ташкентской области — 307, в Ташкенте — 286. С участием пешеходов произошло 938 ДТП, велосипедов — 146, детей — 243.

Чаще всего аварии происходят из-за превышения скорости движения, непропуска транспорта, обладающего приоритетом, и неопытностью водителя. Отмечается, что чаще всего ДТП происходят по пятницам.

Напомним, по итогам первого квартала 2021 года произошло 1491 ДТП, в которых погибли 394 человека.