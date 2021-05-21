Владимир Станулевич, 21 мая 2021, 15:40 — REGNUM Архангельск в годы Первой мировой войны принял больше грузов, чем в Великую Отечественную. Среди них были десятки тысяч тонн снарядов, пороха, взрывчатых веществ. Плохо охраняемые склады и суда с опасным грузом привлекали диверсантов. В октябре 1916 года на Бакарице взорвался пароход «Барон Дризен», а в январе 1917 года на Экономии — пароход «Семен Челюскин». В первом случае погибли тысячи работников порта и обывателей, во втором — сотни.
В 1917 году военные власти решили перенести выгрузку взрывчатых веществ с территории Бакарицы и Экономии в особый, удаленный от города и порта участок. Была выбрана местность Зеленец — на противоположном берегу Северной Двины от Архангельска. От взрывной волны в случае чего город прикрывал остров Зеленец. Занимался строительством полковник М. М. Костевич. С февраля 1917 года рушилось управление, дисциплина, страна, тем не менее участок был введен в строй, на складах хранились боеприпасы. Правда, транспорты союзников приходили в Архангельск все реже.
После Октябрьской революции 1917 года полковник Костевич поступил на службу к большевикам, никакой симпатии к ним не испытывая. Когда к Архангельску 31 июля 1918 года подошли корабли интервентов, командование обороной отдало приказ Костевичу взорвать склады с боеприпасами. Если бы его выполнили, половина города перестала существовать, что не предотвратило бы высадку интервентов. Убедил ли М. М. Костевич большевиков, что взрыв невозможен по техническим причинам, просто саботировал приказ, или красные колебались — точно неизвестно. С приходом интервентов полковник вступил в белую армию.
Сейчас Зеленец — поселок в черте Архангельска. Жители знают, что бетонные коробки цехов на берегу Северной Двины — бывшие цеха Цигломенского лесозавода времен Советского Союза. Но не знают, что в сотне метров от их жилищ, на складах 100 лет назад хранились тысячи тонн взрывчатки. Дореволюционных домов в Зеленце нет, и судя по карте 1922 года, и не было. Но в километре от опасного участка, в деревне Черный Лес, в 1917 году жили десятки семей. Случись подобное взрыву на Бакарице, и деревню смело бы вместе с обитателями. Этого не знают ни потомки тех, кто жил буквально «на бочке с порохом», ни купившие здесь дома горожане. Меньше знаешь — крепче спишь!