21 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 15:40 — REGNUM Архангельск в годы Первой мировой войны принял больше грузов, чем в Великую Отечественную. Среди них были десятки тысяч тонн снарядов, пороха, взрывчатых веществ. Плохо охраняемые склады и суда с опасным грузом привлекали диверсантов. В октябре 1916 года на Бакарице взорвался пароход «Барон Дризен», а в январе 1917 года на Экономии — пароход «Семен Челюскин». В первом случае погибли тысячи работников порта и обывателей, во втором — сотни.

Архангельск в начале XX века – тихий городок с населением в 25000 жителей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В годы Первой мировой через архангельский порт в Россию поступили миллионы тонн военных грузов для русской армии Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В город отправляли немецких пленных – опасная ситуация в смысле диверсий и шпионажа Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В октябре 1916 года в архангельском порту Бакарица взорвался пароход «Барон Дризен» с взрывчаткой на борту Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Весь порт был разрушен, погибли тысячи человек Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А в феврале 1917 года на Экономии взорвался пароход «Семен Челюскин», также со взрывчаткой Владимир Станулевич © ИА REGNUM Военные власти решили перенести выгрузку взрывчатых веществ подальше от города – в Зеленец Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1917 году военные власти решили перенести выгрузку взрывчатых веществ с территории Бакарицы и Экономии в особый, удаленный от города и порта участок. Была выбрана местность Зеленец — на противоположном берегу Северной Двины от Архангельска. От взрывной волны в случае чего город прикрывал остров Зеленец. Занимался строительством полковник М. М. Костевич. С февраля 1917 года рушилось управление, дисциплина, страна, тем не менее участок был введен в строй, на складах хранились боеприпасы. Правда, транспорты союзников приходили в Архангельск все реже.

От тех времен остались только бревна причалов на берегу Северной Двины Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На сотни метров бревна тянутся вдоль берега Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На закате бревна причала торчат как зубы древнего чудовища Владимир Станулевич © ИА REGNUM Ковш для стоянки судов относится к более позднему времени, на карте Зеленца 1922 года его нет Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Дома на берегу и река – граница, у которой кормились десятки поколений жителей деревни Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На другом берегу ковша – десятки гаражей для катеров и моторных лодок Владимир Станулевич © ИА REGNUM

После Октябрьской революции 1917 года полковник Костевич поступил на службу к большевикам, никакой симпатии к ним не испытывая. Когда к Архангельску 31 июля 1918 года подошли корабли интервентов, командование обороной отдало приказ Костевичу взорвать склады с боеприпасами. Если бы его выполнили, половина города перестала существовать, что не предотвратило бы высадку интервентов. Убедил ли М. М. Костевич большевиков, что взрыв невозможен по техническим причинам, просто саботировал приказ, или красные колебались — точно неизвестно. С приходом интервентов полковник вступил в белую армию.

Рядом – заброшенные цеха бывшего Цигломенского ЛДК из советских времен Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Люди живут в Зеленце в панельных домах, дореволюционных изб здесь нет Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Зато в километре от Зеленца деревня Черный Лес, нескольких сотен лет от роду Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сейчас Зеленец — поселок в черте Архангельска. Жители знают, что бетонные коробки цехов на берегу Северной Двины — бывшие цеха Цигломенского лесозавода времен Советского Союза. Но не знают, что в сотне метров от их жилищ, на складах 100 лет назад хранились тысячи тонн взрывчатки. Дореволюционных домов в Зеленце нет, и судя по карте 1922 года, и не было. Но в километре от опасного участка, в деревне Черный Лес, в 1917 году жили десятки семей. Случись подобное взрыву на Бакарице, и деревню смело бы вместе с обитателями. Этого не знают ни потомки тех, кто жил буквально «на бочке с порохом», ни купившие здесь дома горожане. Меньше знаешь — крепче спишь!

Коренная жительница деревни и библиотекарь по профессии Ирина Крюкова ничего не слышала о складах взрывчатки в соседнем Зеленце Владимир Станулевич © ИА REGNUM Дома на берегу и река – граница, у которой кормились десятки поколений жителей деревни Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А вот эти дома помнят время, когда рядом с деревней хранились тысячи тонн боеприпасов Владимир Станулевич © ИА REGNUM