Курган, , 14:53 — REGNUM В Курганской области к 21 мая подтверждёно 32 новых случая заражения коронавирусом. Из них 18 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 21 мая выявлено 21 085 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 803 человек, скончались 407 пациентов с COVID-19.