Иерусалим, , 14:57 — REGNUM Премьер-министр Израиля не отдал распоряжение проводить наземную операцию в Газе, потому что считал, что в этом нет необходимости. Об этом он заявил в выступлении на базе Кирьят 21 мая.

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«Если бы я считал это необходимым, я бы приказал это», — говорит Нетаньяху, признавая, что решения руководства страны будут критиковать, но оно действовало «решительно, мудро и с высшей ответственностью. Я считаю своей обязанностью защищать матерей, сыновей, наших солдат и предотвращать ненужные человеческие жертвы. Поэтому мы нанесли максимальные потери ХАМАСу, минимизировав потери Израиля».

Он подчеркнул: планируя удары, Израиль прилагал беспрецедентные усилия, чтобы не навредить гражданским лицам, таких шагов, по его словам, не предпринимались ни одной страной в мире.

Нетаньяху уверен, что операция «изменила уравнение» и заставила ХАМАС в будущем быть более осторожным.