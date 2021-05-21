Новосибирск, , 14:52 — REGNUM В Новосибирске ждут участников автопробега «Брест — Иркутск — Брест», которые привезут капсулу с землёй Брестской крепости. В город они прибудут 24 мая, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» посвящен 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Участники автопробега планируют встречи и памятные мероприятия в более чем 20 региональных центрах. В Новосибирске с ними встретится мэр Анатолий Локоть, который примет участие в церемонии передачи капсулы.