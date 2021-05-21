Москва, , 14:51 — REGNUM Предложения министерства финансов США ввести минимальную налоговую ставку на прибыль корпораций в 15% походят на жест отчаяния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Предложения американского министерства более походят на жест отчаяния и, возможно, сигнализируют о тяжести бремени главной мировой резервной валюты, — сказал Ордов. — Минфин США предлагает спасать американскую экономику всем миром, чтобы все остальные экономические субъекты в других странах, включая Россию, имели «честь» использовать «надежный и крепкий» доллар в торговых операциях и накоплениях. Очень «ответственная» позиция Америки — всё на алтарь нашего спасения ради сохранения финансового мира».

Как полагает Ордов, если проанализировать американских экономистов, обосновавших концепцию рыночной экономики, то ответ, который можно дать американскому Минфину, очевиден.

«Снимите с себя бремя резервной валюты и девальвируйте доллар, что, естественно, будет связано с резким падением жизненного уровня американцев, но зато позволит решить внутренние проблемы дисбалансов, — сказал Ордов. — Это как раз то, что требовал от России МВФ в 1990-е. Пора на себе апробировать собственные рецепты. В противном случае миру предлагается идти по пути, описанному Кафкой: «животное отнимает плетку у хозяина и стегает себя, чтобы стать хозяином».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, в чем проблема с введением мирового налога на прибыль корпораций.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин США получил «по лбу» от транснациональных корпораций – экономист