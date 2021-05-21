Москва, , 14:50 — REGNUM В настоящее время проблема мошенничества набирает обороты до критически высокого уровня. Поэтому запуск платформы «Мошеловка» как альтернативного способа борьбы с данной проблемой — верный ход, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер юридической компании «КМК» Максим Морозов.

«Согласно доступным сведениям, цель платформы будет заключаться в сборе и передаче сообщений о мошеннических действиях в правоохранительные органы и Центральный банк России и информировании граждан о возможных известных схемах и алгоритме действий, при столкновении с подобной ситуацией в реальной жизни.

В части второй цели, безусловно, данная платформа принесет пользу, при условии хорошей осведомленности граждан о существовании ресурса «Мошеловка».

Считаю, что лучшее средство от мошенников — это информирование об известных схемах, о том, как действуют мошенники, какую информацию имеют цель получить.

Никто не может заранее обезопаситься от новых схем мошенничества, ввиду того, что данная сфера развивается чрезвычайно быстро.

Однако большая часть мошеннических операций происходят по уже известным сценариям и реализовываются исключительно из-за доверчивости, неосведомленности или безразличия граждан.

Что касается передачи информации о фактах мошенничества в правоохранительные органы, тут вопрос спорный. В настоящий момент имеется возможность подать заявление о мошенничестве через официальный портал МВД, данная схема отработана и налажена.

Если информация из платформы «Мошеловка» будет как-то систематизироваться, группироваться по схожим обстоятельствам из различных преступных фактов, что в итоге поможет сотрудникам при раскрытии такого вида преступлений, то конечно, это большой плюс платформы «Мошеловка».

Однако, если суть будет заключаться исключительно в факте передачи сообщения о преступлении, то это может не только не улучшить, а усугубить положение, в части увеличения объема работ у сотрудников правоохранительных органов, без получения качественной информации о преступлении в полном объеме, что в общем счете только снизит и без того невысокий процент раскрываемости по данному составу.

Идея, однозначно достойна и заслуживает внимания, основная задача реализация ее на практике с достижением поставленных результатов. Если благодаря платформе «Мошеловка» будет осуществлено массовое информирование граждан.

То есть. платформа будет устроена таким образом, что будет актуализироваться в части новых, выявленных правоохранителями схем, это уже будет достойный результат, который снизит процент мошеннических действий», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, в России создана специальная платформа «Мошеловка» для борьбы с телефонными мошенниками.

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