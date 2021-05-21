Белгород, , 14:54 — REGNUM Информацию о вооружённом мужчине возле школы №3 в посёлке Разумное Белгородской области обсуждают 21 мая пользователи социальный сетей. Детей отпускали домой только в присутствии одного из родственников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напуганные ученики рассказывают родителям, что якобы возле школы были слышны выстрелы. В родительских чатах учителя попросили взрослых забрать детей из учебных заведений. Информация об ужесточении режима прохода в здания разошлась и в мессенджерах групп детских садов.

Позже появились сообщения, что в одном из магазинов посёлка был задержан мужчина с пейнтбольным вооружением. Официальной информации от полиции пока не поступало.