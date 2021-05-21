Красногорск, 21 мая, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 21 маяпредложил построить российский завод Tesla на территории Подмосковья.

kenjonbro Эмблема Tesla

Глава региона пообещал найти для нового производства «идеальное место».

«Московская область определенно лучше всего подходит для завода Tesla. Лучшие таланты, идеальная логистика, производство Mercedes уже здесь!» — написал Воробьёв в Twitter на английском языке, обращаясь к руководителю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску.

Ранее Илон Маск выступил на форуме «Новое знание», анонсировав открытие представительства компании Tesla в России и допустив строительстве завода.

«Я очень восхищаюсь российскими достижениями, достижениями СССР в ракетных науках. Это очень впечатляет. Я считаю, что эта энергия, она сохранится, и я хочу призвать людей, чтобы они боролись за то, чтобы будущее было лучше, чем прошлое», — сказал Маск.