Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Начался процесс вывода из Афганистана военного контингента Грузии. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

По информации министерства, на родину из Афганистана вернулись 100 военнослужащих 3-ей пехотной бригады. Торжественные мероприятия по их возвращению прошли на военной базе Вазиани.

Сообщается, что вернувшихся военнослужащих приветствовал министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, а также посол Германии в Тбилиси Хубет Книрш. Они поблагодарили прибывших за участие в миссии НАТО «Решительная поддержка».

Стоит отметить, что военный контингент Грузии в Афганистане доходил до 850 человек. Это был самый крупный иностранный контингент в Афганистане среди стран, которые не состоят в НАТО.

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