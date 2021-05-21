Тобольск, Тюменская область, , 14:47 — REGNUM В Тюменской области при посадке пассажирского самолёта Ан-2 авиакомпании Utair сложились опоры шасси, сообщает 21 мая РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Отмечается, что инцидент произошёл в селе Лайтамак Тобольского района. На борту воздушного судна находились семь человек, никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая недалеко от села Калейкино Альметьевского района Татарии совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. В кабине самолета находились инструктор и курсант, оба погибли.

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