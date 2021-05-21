Москва, , 14:46 — REGNUM Министерство финансов США в очередной раз встало на грабли повышения корпоративного налога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал известия о том, что министерство финансов США хочет установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%.

«Министерство финансов США, похоже, в очередной раз встало на грабли повышения корпоративного налога в целях снижения пугающе огромного дефицита бюджета и госдолга, — сказал Ордов. — Получив по лбу от эффективного менеджмента крупнейших транснациональных корпораций, Минфин США взмолился о помощи и стал взывать к здравому смыслу».

Как полагает Ордов, в условиях глобальной единой мировой экономики, глобализации торговли и транснационального бизнеса стало невозможно эффективно регулировать фискальные функции в границах отдельных юрисдикций.

«Подобная проблема периодически обсуждается в виде введения налога Тобина на финансовые операции. Одинаково ли это выгодно для всех стран? Нет. Многие страны специализируются на офшорных операциях, получая при этом существенные доходы. Неужели американский Минфин готов инициировать закрытие американских внутренних офшоров? Хотя в целом предложение относительно минимальной ставки по налогу на прибыль могла бы сделать условия ведения бизнеса более конкурентными и прозрачными», — считает экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, в министерстве финансов США надеются, что с помощью такого налога у них получится ликвидировать налоговую конкуренцию между государствами.