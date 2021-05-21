Лос-Анджелес, США, , 14:46 — REGNUM Marvel опубликовала новый трейлер предстоящего сериала «Локи». Ролик был выложен 21 мая на YouTube-канале киностудии.

В трейлере британский актёр Том Хиддлстон рассказал о ключевых событиях жизни бога хитрости и обмана в киновселенной Marvel. Примечательным является то, что он сделал это за 30 секунд.

Напомним, премьера «Локи» состоится на сайте потокового сервиса Disney Plus 9 июня 2021 года. Ранее Marvel опубликовала трейлер со сценами начала сериала, в которых показано, как персонаж попадает в штаб-квартиру Управления отклонениями во времени.

Читайте ранее в этом сюжете: В новом трейлере сериала Marvel «Локи» бог хитрости теряет одежду