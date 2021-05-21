Иерусалим, , 14:47 — REGNUM Военные Израиля достигли всех поставленных целей в секторе Газа, отбросив военные возможности палестинского движения ХАМАС на много лет назад. Об этом 21 мая заявил израильский министр обороны Бени Ганц во время телеобращения из комплекса минобороны страны в Тель-Авиве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

«Мы достигли всех поставленных целей, заставили ХАМАС заплатить очень высокую цену и отбросили его на много лет назад», — сказал он.

Также глава израильского минобороны отметил, что в настоящее время «военные усилия завершены» и настал момент «для политической стадии».

При этом Ганц подчеркнул, что успех в военной сфере «не должен превращаться в политический промах» и добавил, что для этого Израилю, по его мнению, нужно работать с «умеренными силами в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Израиля Бени Ганц высоко оценил проведенную операцию в секторе Газа.