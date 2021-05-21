21 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В связи с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 мая 2021 года о присвоении Северодвинску и еще 11 городам России звания «Город трудовой доблести», глава города Игорь Скубенко ответил на вопросы ИА REGNUM.

Владимир Станулевич, , 16:03 — REGNUM В связи с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 мая 2021 года о присвоении Северодвинску и еще 11 городам России звания «Город трудовой доблести», глава города Игорь Скубенко ответил на вопросы ИА REGNUM.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко и председатель Совета депутатов Михаил Старожилов на праздничном мероприятии, посвящённом Дню Победы © Пресс-служба мэрии города Северодвинска

Владимир Станулевич: Северодвинск удостоился почетного звания, почему сейчас?

Игорь Скубенко: Северодвинск относительно молод, в этом году мы будем отмечать его 83-й день рождения. Но история города очень насыщенна, и её советский период изобилует так называемыми «белыми пятнами». Причина — в профиле оборонных градообразующих предприятий. В силу закрытости Северодвинска о многих подвигах его жителей страна узнаёт только много лет спустя, когда с событий снимается гриф секретности. Примерно так произошло с деятельностью в годы Великой Отечественной войны Молотовска — так назывался Северодвинск до 1957 года.

И именно поэтому, начиная с момента учреждения государственного звания «Город трудовой доблести», общественность и администрация Северодвинска совместно вели активную деятельность по присвоению городу этого почётного звания.

Владимир Станулевич: Как жители города оценивают решение президента?

Игорь Скубенко: Это восстановление исторической справедливости. Это признание подвига жителей военного Молотовска, которые в немыслимо короткий срок, невзирая на голод и мороз, сумели построить на берегу залива глубоководный причал и порт. Сами строители жили во времянках и бараках, питались крайне скудно. Именно в порту Молотовска, который по документам назывался одним из участков Архангельского порта, было разгружено большинство союзных караванов со стратегическими грузами для фронта, полученными нашей страной по ленд-лизу. Одновременно в цехах завода, который сегодня известен как судостроительный гигант Севмаш, ремонтировались и строились корабли, выпускалась продукция военного назначения. В то же время более 17,5 тысячи жителей Молотовска воевали на фронтах Великой Отечественной войны и 4079 из них погибли на полях сражений и от ран, полученных в боях.

Завод №402 в молотовском порту. 1941

Владимир Станулевич: Решение о присвоении звания готовилось заранее?

Игорь Скубенко: В прошлом году мы, заручившись поддержкой губернатора Александра Цыбульского, совместно с сотрудниками музея и общественными организациями собрали исторические материалы, подготовили научное обоснование. Мы провели голосование среди северодвинцев, а активисты города по инициативе лидера городского отделения «Союза машиностроителей России» Александра Спиридонова совершили автопробег по нашему региону и собрали более 110 тысяч голосов. Думаю, во многом благодаря такой поддержке жителей региона наш город получил это государственное звание.

Владимир Станулевич: Северодвинцы рады?

Игорь Скубенко: Мы уже получили много откликов от северодвинцев. И от тех, чьи бабушки и дедушки трудились в военном Молотовске, и от тех, кто стал северодвинцем в первом поколении и знает историю города только по книгам, музейным экспозициям и рассказам первостроителей. Горожане считают, что нужно знать настоящую историю своего города, страны, чтобы помнить её героев — простых людей, колоссальными усилиями которых создано наше благополучное сегодня. Историю нужно знать, чтобы гордиться своими предками, своим городом и Отечеством.