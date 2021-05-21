Тверь, , 14:43 — REGNUM Сено, сенаж и около 10 тонн комбикорма закуплено для животных СПК «Антонов» Западнодвинского района Тверской области, где ранее был зафиксирован падёж КРС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 мая в министерстве сельского хозяйства Тверской области в связи с появлением в соцсетях информации о гибели коров.

«По размещенной в сети интернет информации об СПК «Антоново» 20 мая 2021 года на место выехала ветеринарная служба Западнодвинского района совместно с представителями полиции. Установлено, что во время выхода скота на пастбища одна из коров попала в канаву и, после того, как сотрудники хозяйства ее высвободили, подняться на ноги самостоятельно не смогла (видео с ней опубликовано в соцсетях). Животное отвезли в коровник, где ветеринарная служба оказала необходимую врачебную помощь», — сообщили в минсельхозе.

В отношении руководителя сельхозпредприятия полицией составлен протокол о возбуждения дела о жестоком обращении с животными.

«Министерством сельского хозяйства Тверской области оказано содействие в приобретении СПК недостающих кормов для животных. Закуплено сено и сенаж, около 10 тонн комбикормов. В настоящее время осуществляется выход скота на траву. С целью недопущения повторения ситуации с недостатком кормов для животных Минсельхозом региона взят на контроль вопрос заготовки кормов на следующий год», — подчеркнули в министерстве.

Власти также сообщили, что погибшие животные, обнаруженные в СПК «Антоново» ранее, были утилизированы сотрудниками Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области» в установленном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 мая, в соцсетях появилась информация о новом случае жестокого обращения с животными в СПК «Антоново», где ранее уже были зафиксированы случаи гибели животных. Пользователи возмущались и требовали от властей решить проблему, а также привлечь к ответственности виновных.

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