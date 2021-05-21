Тутаев, Ярославская область, 21 мая 2021, 14:42 — REGNUM 20 мая в День Волги активисты регионального отделения ОФН выехали в посёлок Микляиха Ярославской области, чтобы проверить очистные сооружения на берегу реки. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.
На месте активисты увидели лишь изрисованные граффити развалины, мусор и дурно пахнущие бетонные пруды, оставленные без надзора.
Сейчас активисты готовят обращение к заместителю председателя Ярославской области Роману Колесову с просьбой рассмотреть возможность включения строительства новых очистных сооружений в Микляихе в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
Помимо этого, активистами подготовлено письмо в природоохранные ведомства — они просят проверить организацию водоотведения в посёлке.
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