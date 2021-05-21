Тутаев, Ярославская область, , 14:42 — REGNUM 20 мая в День Волги активисты регионального отделения ОФН выехали в посёлок Микляиха Ярославской области, чтобы проверить очистные сооружения на берегу реки. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

Канализация в Микляихе

На месте активисты увидели лишь изрисованные граффити развалины, мусор и дурно пахнущие бетонные пруды, оставленные без надзора.

«Здесь когда-то была грамотная система очистки, работали люди. Последние годы объект заброшен, и остается только догадываться, в каком виде и куда сливают содержимое канализации. Немного ниже по течению расположен Ярославль со своими водозаборными сооружениями», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.

Сейчас активисты готовят обращение к заместителю председателя Ярославской области Роману Колесову с просьбой рассмотреть возможность включения строительства новых очистных сооружений в Микляихе в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Помимо этого, активистами подготовлено письмо в природоохранные ведомства — они просят проверить организацию водоотведения в посёлке.

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