Кош-Агачский район, Алтай, , 14:42 — REGNUM В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса продолжает увеличиваться. За минувшие сутки выявлено 14 новых случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером вновь стал Кош-Агачский район, где зарегистрировано шесть новых случаев. В Чемальском районе подтвердили четыре случая. Также диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Онгудайского и Турочакского районов.

Таким образом, всего за время пандемии в регионе подтвердили 16 935 случаев заболевания. К настоящему времени выздоровели 16 585 человек, в том числе пятеро пациентов за сутки. Жертвами COVID-19 в республике стали 237 человек, ещё 39 носителей коронавируса скончались по иным причинам.