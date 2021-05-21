Москва, , 14:45 — REGNUM В ближайшие четыре года китайский автопроизводитель Geely планирует представить шесть новых моделей в России. Об этом сообщается на странице geely_club в социальной сети Instagram.

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале нынешнего года в РФ появится кроссовер С-класса под названием Geely Altas Pro. Этот автомобиль заменит актуальную модель Atlas.

В следующем году в России появится флагманский среднеразмерный кроссовер Geely KX11, представленный в нынешнем году на автомобильном салоне в Шанхае (КНР). В 2023 году Geely планирует привезти в страну компактный и среднеразмерный кроссовер, а в 2024 году стоит ожидать еще один автомобиль сегмента SUV-B и большую машину сегмента SUV-D.

Ранее стало известно, что в августе 2021 года Geely проведёт в России официальную премьеру нового кроссовера Atlas PRO. У российских дилеров же новая модель появится в сентябре нынешнего года.

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