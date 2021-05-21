Магас, , 14:40 — REGNUM В Ингушетии готовятся к открытию летнего туристического сезона. Мероприятие состоится 29 мая на территории курорта «Армхи». В честь праздника гостям предложат массу увлекательных проектов, в том числе бесплатные экскурсии к Ляжгинскому водопаду, маршрут к которому пролегает по живописному ущелью, сообщили в комитете по туризму региона.

Порадуют организаторы туристов с детьми и любителей активного отдыха. Для них так же бесплатно будет разрешено посещение веревочного парка «Маугли» и пользование канатной дорогой. На территории клуба «Брест» желающие смогут стать участниками пейнтбольного турнира.

Атмосферу праздника будут создавать выступления национальных творческих коллективов и звезд ингушской эстрады.

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