Ташкент, , 14:39 — REGNUM Авиационные власти Узбекистана и ОАЭ договорились увеличить частоту авиарейсов между странами, сообщили 21 мая в пресс-службе министерства транспорт республики.

Авиакомпания FlyDubai увеличит частоту рейсов Дубай — Ташкент с пяти до шести в неделю. Компания Air Arabia PJSC увеличит количество рейсов Шарджа — Ташкент до трех в неделю.

Кроме того, компания Air Arabia Abu Dhabi увеличит частоту рейсов Абу-Даби — Ташкент до четырех. Кроме того, Wizz Air Abu Dhabi сможет выполнять рейсы в Бухару и Ургенч.

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