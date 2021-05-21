Тель-Авив, Израиль, , 14:48 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил израильский народ за проявленную стойкость во время боевых действий в специальном заявлении из военного штаба Кирья в Тель-Авиве. Нетаньяху утверждает, что цели операции в Газе были достигнуты.

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Премьер-министр также выразил признательность всем должностным лицам, которые прилагали военные, гражданские и общественные усилия во время боевых действий. По его словам, все собрались вместе, чтобы обеспечить безопасность Израиля.

Нетаньяху, которого его противники обвиняют в попытке заработать политические очки на конфликте с сектором Газа, подчеркнул: единственное, о чем он думал в ходе операции, было обеспечение безопасности Израиля и защита жизней его граждан и солдат. Он отметил также, что пока еще не всё, что касается результатов и последствий израильских ударов, известно общественности или даже ХАМАСу. «Мы делали смелые и новаторские вещи, не впутываясь в ненужные неприятности», — говорит Нетаньяху.

Как сообщалось, ранее нынешнюю операцию Израиля против ХАМАСа высоко оценил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Авив Кохави.