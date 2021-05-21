Лондон, , 14:49 — REGNUM Британский принц Гарри пожаловался на холодность со стороны других членов королевской семьи и пренебрежение его психологическими проблемами. Страдания приходилось заглушать алкоголем и наркотиками, заявил принц в программе «Тот я, которого не видно», вышедшей 21 мая на стриминговом сервисе Apple TV+.

По словам Гарри, он годами испытывал боль из-за гибели матери, принцессы Дианы, в автокатастрофе в 1997 году. В 2012—2016 годах его терзали приступы тревоги и паники, за вечер он мог выпить недельную норму спиртного. После знакомства с будущей супругой Меган Маркл Гарри стал ходить на сеансы психотерапии.

В беседе с американской телеведущей Опрой Уинфри, принц пожаловался на отсутствие поддержки от родных после смерти матери. От ребёнка требовали сдержанно и в молчании переносить горе. А после женитьбы, по его словам, СМИ настолько затравили Маркл, что едва не довели до суицида.

«Я чувствовал себя совершенно беспомощным и думал, что семья мне поможет, но каждая просьба, каждое обращение, каждый тревожный знак встречало абсолютное молчание или пренебрежение», — заявил Гарри.

Затем принц решил «стать свободным — вырваться и рассказать правду».

Как сообщало ИА REGNUM, принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи, после чего с 31 марта 2020 года лишились возможности официально представлять Елизавету II не мероприятиях. Супруги переехали в американский штат Калифорния.