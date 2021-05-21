Симферополь, , 14:38 — REGNUM К одиннадцати годам колонии строгого режима приговорил Верховный суд Крыма жителя республики Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором Верховного суда Республики Крым житель республики Иван Яцкин признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. С отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом в пресс-службе уточнили, что на данный момент приговор не вступил в законную силу.

Отметим, Ивана Яцкина задержали и арестовали в Крыму в минувшем году, а затем этапировали для следственных действий в Москву. По версии следователей, он собирал в Крыму и передавал украинским спецслужбам сведения, которые составляют государственную тайну в России. Свою вину Яцкин не признавал.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.