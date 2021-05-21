Москва, , 14:34 — REGNUM Международные инвесторы возвращаются к российским ценным бумагам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что инвесторы по-прежнему заинтересованы в российских долговых инструментах.

«Интерес к российским долговым инструментам был всегда, — сказал Алиев. — Но из-за геополитических рисков, Россия периодами выпадает из фокуса. Рост санкционных рисков на время снизил интерес к российским госбумагам, но сейчас риски санкций снизились и международные инвесторы вернулись к российским долговым инструментам».

Как пояснил Алиев, снижение волатильности на развивающихся рынках оказывает поддержку российскому долговому рынку и повышает его привлекательность.

«К тому же среди государственных облигаций развивающихся рынков российский рынок госдолга показывает хорошую реальную доходность. Низкий уровень долга и рост международных резервов повышают привлекательность госбумаг РФ и дают международным инвесторам страховку на возврат вложений, — считает экономист. — Если санкционная риторика отступит, то интерес международных инвесторов к российским долговым инструментам продолжит расти. К тому же заявления властей оказывают дополнительную поддержку в случае ужесточения санкций со стороны США».

Но, как предупредил Алиев, ожидать бума не стоит, так как международные инвесторы будут осторожны, «ведь риски санкций они держат в уме».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин РФ разместил три выпуска облигаций федерального займа на общую сумму почти 48 млрд рублей.

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