Москва, , 14:34 — REGNUM Россия успешно играет на мировой арене ту роль, которую может играть, и при этом не гонится за рейтингами. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 21 мая на марафоне «Новое Знание».

«Мы не гонимся за какими-то рейтингами, но объективные наблюдатели, наверное, сами должны следить за тем, кто каких результатов добивается», — сказал Лавров.

Он поставил под сомнение слова о том, что США всегда действуют «с благородными мыслями». Лавров привёл в пример бомбардировку Югославии, разгром Ливии и вторжение в Ирак, а также попытки США повторить подобный сценарий в Сирии.

Ни разу ни одно международное начинание с применением не только авторитета, но и вооруженной силы США не улучшило ситуацию, добавил он.

«Россия играет ровно ту роль, которую она может играть, и делает это далеко не безуспешно», — подчеркнул глава российской дипломатии и напомнил об участии Москвы в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

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