Варшава, , 14:33 — REGNUM Таможенники варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена 20 мая задержали 44-летнего мужчину из-за подозрительного поведения. В больнице установили, что в его желудке находилось 98 непереваривающихся капсул с наркотиками. Об этом сообщает Polskie Radio.

В пресс-службе аэропорта сообщили журналистам, что 44-летний гражданин Польши нигерийского происхождения пытался попасть на самолет, однако его поведение таможенникам показалось странным — мужчина выглядел очень взволнованным.

Ему предложили анализы на наличие наркотических и токсичных веществ в организме, однако он отказался, в связи с чем его задержали и доставили в больницу на принудительную проверку. В ходе компьютерной томографии выяснилось, что у него в желудке находились 98 овальных капсул общим весом более 1,5 кг.

Мужчину подозревают в попытке контрабанды наркотиков. Если он будет признан виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.