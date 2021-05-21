Иерусалим, , 14:36 — REGNUM Министр обороны Израиля Бени Ганц высоко оценил проведенную операцию в Газе. Об этом он заявил на базе Кирьят 21 мая.

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По словам Ганца, военные действия Израиля «удивили» ХАМАС своей интенсивностью.

Вместе с тем, он призывает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху не «превращать военную победу в упущенную дипломатическую возможность», заявив, что вопрос сектора Газа должен быть стратегически и дипломатически решен в долгосрочной перспективе.

Что касается еврейско-арабских беспорядков во многих городах со смешанным населением, Ганц предлагает задуматься над тем, как им сосуществовать рядом. По его мнению, людям нужно учиться принимать другого.