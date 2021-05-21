Сеул, , 14:34 — REGNUM В Южной Корее впервые зафиксировали случай так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Об этом 21 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

По их словам, коронавирус был выявлен у медицинского работника в возрасте старше 20 лет, получившего первую дозу вакцины американской компании Pfizer в марте и вторую дозу вакцины в апреле текущего года.

Известно, что вирус был выявлен у медика примерно спустя 14 дней после получения второй дозы вакцины. Предполагается, что он заразился во время семейной встречи 8 мая, в День родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 00:00 21 мая в Южной Корее вакцинировали от COVID-19 3,77 млн человек. Уровень вакцинации составил 7,3%.

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