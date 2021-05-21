Тюмень, , 14:31 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 57 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 мая коронавирусом заразились 36 219 человек, выздоровели 34 628 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» в Тюменской области с начала пандемии к 21 мая скончались 527 пациентов с COVID-19, что на одного человека больше, чем днём ранее.