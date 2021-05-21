Ярославль, , 14:31 — REGNUM В Ярославле объявлен конкурс по выбору подрядчика для строительства новой общеобразовательной школы в Дзержинском районе города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Школа будет находится на улице Пашуковской. Она сможет закрыть потребность жителей новых кварталов, которые появились на Тутаевском шоссе в последние годы, а также жильцов Норских резиденций.

Школа рассчитана на 110 мест. Начальная цена контракта составляет 838 млн рублей. Возвести образовательное учреждение планируется в короткий срок. Как указано в конкурсной документации, построить школу нужно до ноября 2022 года. Это произойдёт, если мэрии Ярославля удастся определить подрядчика с первого раза. Строителей предыдущей школы — на улице Чернопрудной — пришлось искать долго.

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