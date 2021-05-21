Республика Мордовия, , 14:30 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 21 мая выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 675 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

За последние сутки в республике выписаны 20 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 455 жителей Мордовии. 267 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки от COVID-19 скончался один житель республики, накануне были зарегистрированы два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1933 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 20 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 535 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1941 человека.