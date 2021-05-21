Джакарта, , 14:29 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 9 711 246 человек, сообщает Kompas.

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Первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 14 606 331 житель Индонезии.

Согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, первую инъекцию вакцины получили 1 508 138 медицинских работников, а 1 376 708 человек получили вторую дозу вакцины. На сегодняшний день 10 113 291 государственных служащих сделали первую инъекцию вакцины, а 6 330 590 человек получили вторую дозу вакцины.

Первую инъекцию вакцины против коронавируса также сделали 2 977 523 пожилых человека в Индонезии, а 2 003 254 человека сделали вторую инъекцию вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5746 случаев заражения коронавирусом.

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