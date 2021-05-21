Ашхабад, , 14:27 — REGNUM Чешский стекольный завод Moser в Карловых Варах выпустил роскошный стеклянный сервиз для президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом заявил глава компании Павел Менцел в интервью изданию Еuro.cz.

Компания изготовила бокалы для виски с изображением лошадей. «Сначала был создан дизайн из фотографий президентских лошадей, которые потом наши граверы перенесли на линзу», — сказал Менцел. Стоимость заказа не разглашается.

Компания Moser основана в 1857 году и известна производством бокалов, декоративной посуды подарков из стекла и художественных гравюр. Бренд считается самым дорогим в Чехии.