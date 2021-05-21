Москва, , 14:26 — REGNUM Недвижимость — крупная статья расходов для бизнеса, при этом аренда в долгосрочной перспективе может оказаться выгоднее владения по праву собственности. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

«Налог на недвижимое имущество организаций рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости объекта. Согласно ст. 380 НК РФ налоговая ставка составляет 2% от кадастровой стоимости, если иное не установлено законом. Также на местном уровне могут приниматься локальные нормативы, согласно которым ставка может изменяться, но не превышать установленные 2%. То есть, например, при кадастровой стоимости 20 млн рублей помещения размером в 100 м² налог на недвижимое имущество составит 400 тыс. рублей в год. Также необходимо учитывать, что кадастровая стоимость обновляется ежегодно, соответственно — и увеличивается сумма налогообложения. Для сравнения — средняя стоимость аренды аналогичного помещения в Москве варьируется в районе 300−500 тыс. рублей в месяц (если не брать в расчёт помещения в особо дорогих бизнес-центрах, например)», — сказал он.

Эксперт отметил, что на первый взгляд аренда кажется более дорогостоящей, чем уплата налогов за недвижимость во владении.

«Однако учитывать необходимо другие факторы: стоимость объекта для приобретения и другие расходы (например, коммунальные платежи, которые зачастую арендодатель возлагает на себя). То есть даже в долгосрочной перспективе аренда помещения для бизнеса обходиться выгоднее, чем приобретение в собственность. Что касается лиц, которые уплачивают налог, то закон в данном случае однозначен — налог на имущество, рассчитываемый от кадастровой стоимости, уплачивает арендодатель. Для других регионов также необходимо учитывать, что кадастровая стоимость может быть ниже, а ставка налогообложения соответствовать НК РФ — соответственно и налог будет меньше. Однако и аренда помещений в других городах значительно ниже, что, учитывая меньшую прибыльность бизнеса в регионах, тоже крайне важно для предпринимателей», — подчеркнул Глазунов.