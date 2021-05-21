Иерусалим, , 14:30 — REGNUM Нынешняя операция Израиля против ХАМАСа закончилась с «совсем другими» результатами, чем «предыдущие вспышки». Об этом сообщил в своем открытом заявлении начальник генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Авив Кохави 21 мая.

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ХАМАС совершил серьезную ошибку, открыв огонь в сторону Израиля, говорит Кохави. Генерал, также как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр обороны Бени Ганц, говорит, что ХАМАСу был нанесен большее мощный удар, нежели тот, который он допускал.

«Он неправильно нас просчитал и столкнулся с силой, которой не ожидал», — говорит Кохави, добавляя, что военные «приложили большие усилия, чтобы не навредить гражданским лицам», несмотря на то, что ХАМАС действует в гражданских районах.

20 мая представители израильского телевидения сообщили, что военно-политический кабинет Израиля одобрил одностороннее прекращение огня. После этого в ХАМАС заявили о готовности взаимно прекратить атаки на Израиль.