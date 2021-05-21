Москва, , 14:25 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» приветствует нацеленность инженера, предпринимателя и основатель компании SpaceX Илона Маска на развитие международного сотрудничества в космосе. Об этом 21 мая заявили в пресс-службе Роскосмоса.

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Однако, по его словам, для этого есть одно условие.

«Считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введённых американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли», — пояснил представитель пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года США ввели санкции против Ракетно-космического центра «Прогресс» и головного научного института госкорпорации ЦНИИмаш. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новые санкции незаконными, как и все прежние ограничения, вводимые против российских физических и юридических лиц.

Напомним, 21 мая в ходе выступления на марафоне «Новое знание» генеральный директор Tesla Motors и Space X Илон Маск заявил, что диалог между Россией и США следует усиливать.

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