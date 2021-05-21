Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM Уже 21 104 человека прошли вакцинацию от коронавируса в торговых центрах Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Прививочная кампания проводилась в торговых центрах Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Сысерти.

По данным оперштаба, большая часть данных граждан привилась в ТЦ Екатеринбурга (17 523 человека). Ещё 3581 человек прошёл вакцинацию в торговых центрах других свердловских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 88 323 случая заражения коронавирусом.

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