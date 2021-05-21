Тирасполь, , 14:27 — REGNUM Представители общественных палат Приднестровья и Абхазии в ходе онлайн-встречи 21 мая подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба представительства Абхазии в Приднестровье.

Сообщается, что стороны договорились о сотрудничестве в вопросах углубления связей между институтами гражданского общества, поддержки научно-образовательных и культурно-просветительских программ, мониторинга выборов и в других областях деятельности.

На встрече присутствовали секретарь общественной палаты Абхазии Гули Кичба, председатель общественной палаты Приднестровья Владимир Ладункин и другие представители республик.

Напомним, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия признали независимость друг друга в ноябре 2006 года.