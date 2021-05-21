Черкесск, , 14:23 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь зафиксированы случаи смерти от коронавируса. За прошедший день скончались два жителя республики. Общее число умерших увеличилось до 110, сообщили 21 мая в федеральном оперативном штабе.

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За все время пандемии в Карачаево-Черкесии был подтвержден коронавирус у 20 319 человек. Выздоровели из них 19 969 пациентов.

С 15 мая в регионе отмечается снижение числа выздоравливающих. За последнюю неделю число выписанных не превышает 5−9 пациентов в сутки. В больницах остаются на лечении 114 человек.

«114 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции, в соответствии с рекомендациями Минздрава России, и находятся под наблюдением», — говорится в сообщении местного минздрава.