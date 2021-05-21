Кострома, , 14:33 — REGNUM Бывший генеральный подрядчик компании «ТГК-2» подал административный иск к Костромской областной думе. Об этом со ссылкой на материалы Костромского областного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коммунальные раскопки © Наталья Диева

Речь идёт об обществе с ограниченной ответственностью «ТГК-2 Энергоремонт» из Ярославля. С лета 2019 года по апрель 2021 года общество занималось ремонтом труб в Костроме. В иске представители «ТГК-2 Энергоремонт» указали, что летом 2020 года компанию трижды оштрафовали за медлительность при проведении восстановительных работ после коммунальных раскопок. Все три штрафа касались одного объекта.

Истец полагает, что статья 2.5. «Кодекса Костромской области об административных правонарушениях», по которой общество было привлечено к ответственности, требует доработки. По мнению коммунальщиков первая, третья, седьмая и восьмая части статьи дублируют друг друга и позволяют штрафовать нарушителя за одно и то же нарушение несколько раз.

«Положения ч.ч. 1,3,7,8 статьи 2.5 Кодекса сформулированы ненадлежащим образом, дублируют друг друга, не соответствуют принципу правовой определенности и позволяют несколько раз привлекать к административной ответственности за одно и то же нарушение. Одно и то же действие может быть квалифицировано одновременно по четырем частям статьи 2.5 Кодекса: — как проведение земляных работ после окончания срока действия специального разрешения, как невыполнение требований по восстановлению благоустройства, как нарушение сроков производства земляных работ, как иное нарушение, подпадающее под все предыдущие», — говорится в материалах дела.

В процессе рассмотрения дела депутаты приняли изменения в оспариваемые положения статьи. Закон был принят 26 апреля. В нём парламентарии уточнили составы и некоторые моменты правонарушений при проведении земляных работ, но не исключили возможность привлечения нарушителя к административной ответственности по нескольким частям статьи. Судебное заседание делу отложено на 3 июня 2021 года в связи с просьбой представителей ООО «ТГК-2 Энергоремонт» дать время на подготовку документов с учётом внесения изменений в закон.

Напомним, тепловые коммуникации Костромы отдали в аренду ТГК-2 весной 2019 года. Однако, для ремонта труб в рамках концессии у компании оказалось недостаточно сил и средств, поэтому ТГК-2 наняла генподрядчика. С начала концессии по апрель 2021 года модернизация сетевого комплекса выполнялась силами ярославской «ТГК-2 Энергоремонт». Сейчас этими вопросами занимается ООО «Стройэнергоизоляция».

Читайте ранее в этом сюжете: ТГК-2 сменила генподрядчика и обещает ускориться с ремонтом труб в Костроме