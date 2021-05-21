Москва, , 14:22 — REGNUM Предложение сенаторов-республиканцев вернуться к санкциям в отношении компаний, задействованных в проекте «Северный поток-2», является результатом внутренней политической борьбы в США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Никакого отношения предложенные сенаторами США санкции к энергетической безопасности и независимости европейских стран не имеют… Мы наблюдаем продолжение внутриполитической борьбы команды Трампа и нынешней политической элиты США», — отметил Железняк.

Для парламентария очевидно, что выдвинувшие инициативу сенаторы лоббируют интересы американских энергетических корпораций, мечтающих захватить европейский рынок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа из 14 сенаторов-республиканцев представила законопроект, которым предлагается восстановить санкции против проекта «Северный поток-2», заявил один из авторов инициативы Кевин Крамер (сенатор от штата Северная Дакота).

Администрация президента США Джо Байдена решила не вносить в санкционный список оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Данное решение принято в интересах национальной безопасности, указали источники агентства Bloomberg.

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